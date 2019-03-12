شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُغلق ملف رباعية جورماهيا فى مران اليوم استعدادًا لرحلة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الزمالك تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات فى الكونفدرالية، وذلك عقب حصول اللاعبين على راحة سلبية أمس الإثنين عقب الانتهاء من جورماهيا الكينى فى الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات التى انتهت بفوز الفريق الأبيض برباعية نظيفة.

وتشهد تدريبات فريق الزمالك اليوم غلق ملف الفوز على جورماهيا من أجل التركيز فقط على المواجهة المقبلة أمام نصر حسين داى، نظرًا لأهميتها خاصة أنها ستحسم مصير الفريق بشكل نهائى من حجز بطاقة التأهل لربع نهائى البطولة من عدمه وسوف يغادر الفريق الأبيض، القاهرة، يوم الجمعة المقبل متجهًا إلى الجزائر.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى بترو أتلتيكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط ويتبقى جولة وحيدة ستقام الأحد المقبل حيث سيحل الزمالك ضيفًا على نصر حسين داى بالجزائر فى حين يستضيف الفريق الكينى نظيره الأنجولى فى العاصمة الكينية نيروبى.

بات الزمالك يمتلك فرصتين بشكل رسمى للتأهل لدور ربع النهائى بدون أى حسابات وذلك قبل الجولة الأخيرة حيث يكفيه الفوز أو التعادل أمام نصر حسين داى، لحجز بطاقة ربع نهائى الكونفدرالية أما فى حالة الخسارة يكون لديه فرصة وحيدة للصعود وتتوقف على نهاية لقاء بترو أتلتيكو وجورماهيا بالتعادل والتى ستقام فى نفس موعد لقاء الزمالك ونصر حسين داى يوم الأحد المقبل.