شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يُجهز "الديفندر" لموقعة سموحة فى معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم فريق الكرة بالنادى المصرى، في معسكر مغلق بأحد فنادق الاسماعيلية ظهر اليوم الثلاثاء استعدادًا لملاقاة نظيره فريق سموحة فى المباراة المقرر إقامتها في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري العام.

كان ايهاب جلال المدير الفني للفريق منح لاعبي المصرى راحة سلبية ليوم واحد أمس الإثنين عقب نهاية مباراة الفريق الودية التي جمعته عصر الأحد بشقيقه المريخ البورسعيدي وانتهت بفوز المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويشهد معسكر المصرى فى الإسماعيلية دراسة فريق سموحة الذى يقوده حسام حسن، لتحديد نقاط القوة والضعف فيه قبل المواجهة المرتقبة والتى يسعى خلالها المصرى للفوز من أجل الحفاظ على المربع الذهبى.

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على صعيد متصل، أكد الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق تحسن حالة البوركينابي سعيدو سينبوري نجم خط وسط الفريق وذلك بعد عدة أيام من بدء برنامجه التأهيلي لعلاجه من إصابته بكدمة قوية في عظمة الشظية وهى الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة بالدوري والتي جمعته الأحد الماضي بنظيره طلائع الجيش مضيفًا أن هناك احتمالية كبيرة للحاق اللاعب بمباراة سموحة، مشيرًا أن اللاعب سيواصل برنامجه التأهيلي خلال معسكر الفريق الذي سيقام بالإسماعيلية.