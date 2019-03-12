الزمالك يشكو نجم الأهلى للوطنية للإعلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، التقدم بشكوى رسمية ضد لاعب الأهلى السابق شريف عبد المنعم للهيئة الوطنية للإعلام، وعدلى القيعي، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى. وكشف برنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة المحور أن إدارة الزمالك لجأت للطرق الشرعية للحصول على حقها من التصريحات والهجوم الأخير الذى قام به شريف عبد المنعم خلال الفترة المقبلة. Advertisements وأكد مرتضى منصور أن إدارة النادى لديها اصرار الحصول على كافة حقوقها بالطرق المشروعة.

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