شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: باب الزمالك مفتوح أمام شيكابالا بعد الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن باب القلعة البيضاء مفتوحًا أمام محمود عبد الرازق شيكابالا كونه أحد أبناء النادى خلال الفترة المقبلة عقب إعلانه اعتزال الكرة.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة المحور، أن شيكابالا أمامه قناة النادى للعمل بها، أو العمل فى المجال الفنى بأحد فرق قطاعات الناشئين، وعليه تحديد وجهته المقبلة، مشيرًا إلى أن شيكابالا ابن وأحد النجوم الكبار عبر التاريخ ودائمًا ما نحرص على الحفاظ على أبناء النادى.

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