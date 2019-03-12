شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد والزمالك مع الجيش فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم منافسات الدور الثانى من دورى سوبر السلة، بإقامة 4 مباريات فى ترتيب الفرق من الأول إلى الثامن.

ويلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى الصراع على قمة الدورى، بينما يلتقى الجزيرة مع مصر للتأمين والزمالك مع طلائع الجيش، وسبورتنج مع سموحة فى ديربى سكندرى.

ويحتل الأهلى، صدارة ترتيب الفرق برصيد 23 نقطة بينما فى المركز الثانى يتواجد الاتحاد برصيد 22 نقطة أما الزمالك فحل ثالثًا بـ21 نقطة ويأتى فى المركز الرابع طلائع الجيش برصيد 20 نقطة.