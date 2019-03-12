اخبار الرياضه

الأهلى يواجه الاتحاد والزمالك مع الجيش فى دورى السلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد والزمالك مع الجيش فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم منافسات الدور الثانى من دورى سوبر السلة، بإقامة 4 مباريات فى ترتيب الفرق من الأول إلى الثامن.

ويلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى الصراع على قمة الدورى، بينما يلتقى الجزيرة مع مصر للتأمين والزمالك مع طلائع الجيش، وسبورتنج مع سموحة فى ديربى سكندرى.

ويحتل الأهلى، صدارة ترتيب الفرق برصيد 23 نقطة بينما فى المركز الثانى يتواجد الاتحاد برصيد 22 نقطة أما الزمالك فحل ثالثًا بـ21 نقطة ويأتى فى المركز الرابع طلائع الجيش برصيد 20 نقطة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يواجه الاتحاد والزمالك مع الجيش فى دورى السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا