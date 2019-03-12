شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عضوا مجلس الأهلي ومرتضى منصور فى عزاء والدة خالد لطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى وكمال درويش والعامرى فاروق وطارق قنديل عضوا مجلس الأهلى على تقديم واجب العزاء فى والدة الإعلامى خالد لطيف المقام حاليًا فى مسجد عمر مكرم . كما تواجد أيضًا فى سرادق العزاء كل من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، وأحمد سليمان مصطفى سيف العمارى عضوا مجلس الزمالك السابق، وخالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق ومحمد إبراهيم لاعب الزمالك، ومجدى عبد الغنى وأحمد مجاهد أعضاء مجلس اتحاد الكرة، واللواء الدهشورى حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، والناقد الرياضة عصام شلتوت مدير التحرير بـ"الخليج 365."

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