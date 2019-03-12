تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ مجانا في مباراة العودة من دوري الأبطال|...

نتابع معكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ مجانا في مباراة العودة، ويأتي موعد مباراة بايرن ميونخ وليفربول في مباريات الإياب، من مباريات دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا 2019، والتي يستقبل من خلالها بايرن ميونخ ليفربول، على أرضية ملعب أليانز أرينا،ـ في المواجهة التي يبحث من خلالها الطرفين على حسم التأهل إلى مباريات الدور المقبل من البطولة.

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ غدا

من المنتظر أن تنطلق مشاهدة ليفربول وبايرن ميونخ يوم الأربعاء الموافق ل 13 مارس 2019، ابتداء من الساعة الثامنة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة العاشرة ليلا، بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وستنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، في تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات المحلي.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشرة

ستكون أول القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشرة، هي قناة بي إن سبورت HD 1، وخصصت القناة معلقين من أجل التعليق على أحداث المباراة، وهما كل من المعلق التونسي عصام الشوالي، وذلك عبر القناة الصوتية الأولى، ىجانب المعلق خليل البلوشي، والذي سيتواجد عبر القناة الصوتية الثانية.

ليفربول وبايرن ميونخ

هذا وكانت نتيجة مباراة بايرن ميونخ وليفربول في مباراة الذهاب، انتهت بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين، دون أهداف، في الفترة الماضية على أرضية ملعب الأنفيلد، مما يجعل مباراة العودة الأربعاء، مفتوحة على كل الإحتمالات بين الطرفين.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشرة

في هذه الفقرة سنتابع معكم ترددات القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وليفربول مجانا، يوم الأربعاء في مباراة الإياب، حيث سوف تقوم بعض القنوات الرياضية ألأوروبية ببث أحداث مباراة ليفربول ضد بايرن ميونح.