رئيس الزمالك: تذكروا تركي آل الشيخ قبل الإشادة بساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه رئيس الزمالك رسالة إلى جميع من قاموا بالإشادة بالتونسي فرجاني ساسي بعد الهدف الذي أحرزه أمام جور ماهيا الكيني، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأبيض برباعية نظيفة في الكونفدرالية.

وكان فرجاني ساسي انتقل إلى الزمالك قبل انطلاق الموسم الجاري لمدة ثلاث مواسم بدعم من تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد دفع أربعة ملايين يورو (80 مليون جنيه) للنصر السعودي.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية لقناة "المحور": "يجب قبل الإشادة بفرجاني ساسي ألا ننسى أن تركي آل الشيخ وزير الرياضة السعودي هو من تعاقد مع هذا اللاعب".

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وأضاف: "يجب قبل أن تتحدث الجماهير ووسائل الإعلام عن فرجاني ساسي إلقاء نظرة إلى آل الشيخ الذي تعاقد معه، وهو أيضا من تعاقد مع مواطنه التونسي حمدي النقاز والمدرب كريستيان جروس".

وأكمل: "جروس تغيّر الآن وسأكشف سر هذا الأمر بعدما نحصد الألقاب لأن كل لقائتي معه مسجلة".

وتابع: "أشكر اللاعبين على الروح التي رأيناها في المباراتين الأخيرتين بالكونفدرالية، وأشكر الجهاز الفني والمدربين المساعدين، وكذلك أمير مرتضى منصور مدير الكرة وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "شيكابالا سينهي مسيرته مع الزمالك، النادي لا ينسى أبنائه على مر العصور، وله حرية الاختيار بعد الاعتزال للاختيار ما بين العمل الإعلامي في قناة الزمالك أو تولي منصب تدريبي".