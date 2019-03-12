الزمالك يعلن تقدمه بشكوى ضد قناة الأهلي والقيعي.. ويهدد بعدم إذاعة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت إدارة الزمالك اعتزامها التقدم بشكوى للهيئة الوطنية للإعلام ضد قناة الأهلي وعدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية لقناة "المحور": "ما بدر من قناة الأهلي وتصريح شريف عبدالمنعم (لاعب الأهلي السابق) بأنه يتمنى خسارة الزمالك في الكونفدرالية لا يليق".

وأضاف: "رسالتي لمكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هل لا تصنع مثل هذه الأمور فتنة كروية؟ سنتقدم بشكوى ضده".

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وتابع: "سنتقدم أيضًا بشكوى ضد عدلي القيعي بعدما صرح أنه يجب عليّ حمل الكفن والاعتراف بالخطأ".

وهدد رئيس الزمالك في ختام تصريحاته بعدم إذاعة مباراة القمة المقرر لها يوم 30 مارس الجاري قائلا: "لن أذيع مباراة الزمالك والأهلي إلا عندما أتلقى 85 مليون جنيه قيمة حقوق البث".

ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي على ملعب برج العرب بالإسكندري نهاية الشهر الجاري، في مباراة القمة المؤجلة من الأسبوع الـ17 للدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة من 21 مباراة، يليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 22 لقاء، وبيراميدز ثالثا وفي جعبته 48 نقطة من 24 مباراة.