عودة زيدان للريال (ملف)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

في صحراء المجد وجد نفسه محاربا، أحكم قبضته على كل شبر خطى بقدمه فوقه، نظرات حادة يرمق بها هدفه، يركض ورائه غير مبالي بالمغريات، يصوب بندقيته التي دائما ما كانت تصل للهدف من أقصر الطرق.

ما بين فرنسا وإيطاليا وإسبانيا سطره مجده كلاعب ومدرب، الجميع في القارة العجوز يعلم من هو زين الدين زيدان، وجوده أشبه بالكابوس لأعدائه والملاذ لكل ما يرى فيه المخلص.

الرعب الآن يسير على قدمان متجها نحو في معاقل أندية إسبانيا، الخوف والترقب يعلو الرؤوس، الذين كانوا يخشون من عودته أصبحوا الآن أمام حقيقة تتجسد أمام أعينهم، فهذه المرة بالتأكيد ستكون عودة بلا رحمة، الجحيم ينتظر الجميع مرة أخرى في قلعة بيرنابيو.

ويقدم الخليج 365 ملخصاً لكل ما يتعلق بعودة زيدان إلي ريال مدريد خلال الروابط التالية:

رسميًا.. ريال مدريد يعلن عودة زيدان

المحارب زيدان.. عودة أخطر رجل في إسبانيا لرفع حالة الطواري فى الريال

أسباب عودة زيدان.. فشل "مشروع الشباب".. وسلاح الوقت أبعد كلوب

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حديث سابق وخلاف مع بيريز.. هل ينتقل صلاح إلى ريال مدريد مع عودة زيدان؟

زيدان يكشف كواليس عودته للريال.. ويصرح: سأحاول إعادته لمكانته

تقرير.. على رأس القائمة هازارد.. صفقات مدريدية منتظرة بعد عودة زيدان

تقرير.. أبرز المستفيدين والمتضررين في ريال مدريد من عودة زيدان

المنقذ زيدان.. تراجع عن الاعتزال لدعم فرنسا.. وعاد للريال بعد 9 شهور

رئيس ريال مدريد: أريد التعاقد مع نيمار ومبابي

30 صورة ترصد سخرية رواد الإنترنت من عودة زيدان لريال مدريد

صلاح: زين الدين زيدان قدوتي فى الملعب