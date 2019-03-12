النشرة الرياضية| هجوم عربي على الأهلي وقرار سعودي جديد ضد قنوات "بي إن سبورتس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

جاء أمس (الاثنين) ملتهبًا على الصعيد المحلي، وشهد تأجيلاً جديدا لمباراة الزمالك والمقاولون فى بدايته وقرار جديد من السعودية ضد مجموعة قنوات "بي إن سبورتس القطرية" فى نهايته وتخلله هجوماً من الإتحاد العربي على الأهلي.

موقع "الخليج 365" يقدم لكل من فاته المتابعة تقريرًا يوميًا عن أبرز ما حمله أمسِ من أخبار.

نجاة لاعب نادي "بيراميدز" من حادث سير (صورة)

تعرض رجب بكار، لاعب نادي "بيراميدز"، لحادث سير مروع أثناء ذهابه لمران فريقه، نتج عنه تهشم سيارته وتعرض اللاعب لكدمات وجروح.

مدير البطولة العربية يهاجم الأهلي

هاجم طلال آل الشيخ، مدير بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بيان النادي الأهلي وقراره بشأن البطولات العربية المقبلة بـ"الغريب"، وشدد على أنه لم يُصرح أحد بأن الأهلي ستتم دعوته للنسخة المقبلة من البطولة.

كيف انتهت أزمة لقاء الزمالك والمقاولون.. دور حازم إمام وحل 3 مشاكل؟

شهدت الساعات الماضية، انتهاء الأزمة التي أثيرت بشأن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالجولة الـ25 لمسابقة الدوري، بعدما توصل جميع الأطرف لمقترح يُريح الجميع وينهي الجدل المثار في الفترة الأخيرة.

موعد انضمام اللاعبين لمعسكر المنتخب.. واستثناء لثلاثي الزمالك

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، مواعد انضمام اللاعبين للمعسكر المقبل استعدادا لمباراتي النيجر ونيجيريا.

أحداد يقرر الاعتذار لرئيس النادي بسبب الوقوف على الكرة

كد مصدر بالجهاز الإداري بنادي الزمالك، أن المغربي حميد أحداد، لاعب الفريق، قرر الاعتذار لرئيس نادي الزمالك عن تصرفه في مباراة جورماهيا الكيني.

صلاح: الحديث عن الانتقالات سابق لأوانه.. وأُفضل دوري الأبطال

أكد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، أن الحديث عن الانضمام لفريق جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية سابق لأوانه.

صلاح يختار قدوته في الملاعب.. ويؤكد: "كبرت على التأثر بالسوشيال ميديا"

أكد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، أن هناك 3 لاعبين هم قدوته في الملاعب.

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب

Advertisements

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، الموعد الجديد لمباراة المقاولون العرب مع الزمالك ضمن الجولة 25 من مسابقة الدوري الممتاز.

حقيقة الاستعانة برمضان في مركز حارس المرمى للأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن محمد الشناوي، حارس فريق الكرة بالنادي، سيخضع لأشعة خلال ساعات لتحديد مدى قدرته على التواجد مع الفريق خلال مواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقبلة بدوري الأبطال.

عقوبة على الإمارات بسبب الشغب الجماهيري أمام قطر

عوقب المنتخب الإماراتي لكرة القدم باللعب دون حضور جماهير في مباراته الأولى على ملعبه في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم ، بسبب سلوك جماهيره خلال المباراة أمام نظيره القطري بالدور قبل النهائي من كأس آسيا 2019 التي احتضنتها الإمارات.

مصدر بالأهلي يوضح حقيقة تحويل عبدالحفيظ للجنة الانضباط باتحاد الكرة

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء لم تتلق أي إخطارات رسمية من جانب اتحاد الكرة المصري بشأن الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ.

تقرير.. حكم نصر حسين داي والزمالك.. وجه مألوف وفأل حسن للمصريين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تولى الحكم السنغالي ماجيتي نداي لإدارة مباراة نصر حسين داي الجزائري مع الزمالك المصري في ختام دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

خالد بوطيب ينضم لقائمة المغرب استعدادا لمواجهة الأرجنتين

أعلن الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم قائمة فريقه لخوض مباراتي مالاوي والأرجنتين الشهر الجاري.

تقرير| بعد عام من رفع الحظر عن الاستادات العراقية.. بين النيل والفرات سنوات ضوئية

خطف ملعب كربلاء الدولي بالعراق الأضواء بعد استضافته لمباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أبطال أسيا والتي أقيمت اليوم، الاثنين، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بخماسية نظيفة.

تصعيد جديد.. إلغاء احتكار قنوات" bein sport "في السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، تلقيه خطابًا من الاتحاد الآسيوي يفيد بإلغاء احتكار قنوات" bein sport " لمباريات والمسابقات الآسيوية في المملكة العربية السعودية.

بعد اعتمادها كرياضة .. ما هي " الإستيميشين" ؟

أعلنت الاتحاد المصري للاستميشن إدارج لعبة الكروت ذائعة الصيت ضمن الرياضات المعترف بها من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.