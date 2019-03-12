الزمالك يهدد بمنع إذاعة مباراة القمة أمام الأهلي



هدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بمنع إذاعة مباراة القمة أمام الأهلي يوم 30 مارس الجاري، ضمن مباريات الدوري.

وقال منصور خلال تصريحات إعلامية صباح اليوم الثلاثاء: لن أسمح بدخول عربية الإذاعة والتليفزيون إلى ملعب برج العرب

بالإسكندرية.وتابع: قرار المنع سيأتي بسبب المستحقات المالية الخاصة بنادي الزمالك لدى الشركة الراعية والتي تصل لقرابة 85 مليون جنيه، والتي لم نحصل عليها حتى الآن.