رياضة | تركي آل الشيخ: سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تجاوزات "بي إن سبورت" (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تجاوزات "بي إن سبورت" (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تركي آل الشيخ وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز أنه سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد تجاوزات قناة "بي إن سبورت" القطرية.

وكتب "آل الشيخ" عبر صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سوف نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة "بي إن سبورت"، تجاه السعودية ومنتجاتها ورياضتها ومسئوليها، واستغلالها الرياضة لأغراض سياسية".

وأضاف: "هذا دليل على صحة موقف الجهات المختصة السعودية حين حظرت القناة عن أراضيها".

الاتحاد الآسيوي يصدم "بي إن سبورت" ويلغي البث الحصري لها في السعودية

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إلغاء البث الحصري لمجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، لجميع المشاركات الخاصة بالأندية السعودية والمنتخب السعودي.

وطلب الاتحاد الاسيوي من السعودية تولي بث وانتاج المباريات الاسيوية، والتي تقام في السعودية وتوفير معلقين ومحللين والبداية من مباراة الهلال والدحيل القطري غداً في دوري أبطال آسيا.

وسيكون ذلك على المسابقات الآسيوية أندية ومنتخبات في المباريات التي تلعب في السعودية فقط.

وأعلنت قنوات السعودية الرياضية عن إذاعة مباراة نادي الهلال السعودي، ضد منافسه الدحيل القطري، على القناة الأولى عبر قمر النايل سات، وسوف يقوم بالتعليق عليها المعلق فهد العتيبي.