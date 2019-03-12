رياضة | ريال مدريد يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

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أكدت تقارير صحفية إنجليزية ، أن عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد ، ستفتح الباب أمام إدين هازارد نجم تشيلسي للانتقال إلى سانتياجو برنابيو في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة تلغراف الإنجليزية أنه مع عودة زيدان إلى تدريب ريال مدريد ، اتخذ الفريق الملكي الخطوة الأولى من أجل التوقيع مع هازارد ، وذلك لأن عودة زيدان ستجعل رغبة هازارد في مغادرة تشيلسي تزيد.

وكشفت الصحيفة الإنجليزية بالأدلة القاطعة عن تأكيد ريال مدريد لاهتمامه بهازارد ، حيث أن إعادة تعيين زيدان لتدريب الفريق الملكي حتى عام 2022 ، سيؤدي فقط إلى زيادة رغبة النجم البلجيكي للذهاب للبرنابيو.

من المعروف أن ريال مدريد قدم عرضًا لتشيلسي ، الذي يقدر قيمة هازارد بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني على الرغم من حقيقة أنه لن يبقى لديه سوى 12 شهرًا في عقده في نهاية الموسم ، ومن المتوقع أن يخبر هازارد تشيلسي بأنه يريد الانضمام إلى ريال مدريد.

أدى رفض الفيفا طلب الاستئناف الذى تقدم به نادى تشيلسي بتأجيل عقوبة الحرمان من قيد لاعبين جدد لفترتى انتقالات (سنة كاملة) إلى تعقيد الأمور ، لكنه لم يغير رغبة هازارد في الانضمام إلى ريال مدريد في الصيف القادم.

لا يزال تشيلسي يأمل في تجميد العقوبة الموقعة عليه من قبل الفيفا في نهاية المطاف من خلال محكمة التحكيم الرياضية ، والتي من شأنها على الأقل أن تسمح له بإنفاق الأموال المستردة من أجل هازارد والتوقيع مع نجم كبير آخر.

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وكان هازارد منزعجًا بشكل خاص من الهزيمة بركلات الترجيح في نهائي كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي ، والتي أدى فيها أداءً رائعًا ، لأنه كان يعتقد أنه كان آخر ظهور له في ويمبلي للنادي.

لم يكن الوضع الإداري لريال مدريد حاسماً في سعيهم لضم هازارد ، لكن عودة زيدان هي بالتأكيد دفعة قوية لعمالقة الدوري الإسباني وضربة أخرى لتشيلسي ، زيدان كان المثل الأعلى لهازارد عندما كبر ، وارتدى اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا رقم زيدان الفائز بكأس العالم مع فرنسا على ظهر قميصه سواء في تشيلسي أو منتخب بلجيكا.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه مساء الأثنين: الأمور ستتغير ، في كل الأحوال ، يتعين علينا تغيير الأمور للسنوات القادمة.. مما يثير احتمال إجراء إصلاح شامل للفريق مما قد يضع مستقبل جاريث بيل في موضع شك.

ولم يخفِ هازارد إعجابه بزيدان ، قائلاً: الكل يعرف الاحترام الذي أكنه لزيدان كلاعب ، ولكن أيضًا كمدرب ، كان مثلي الأعلي ومُلهمي ، بالتأكيد ، فإن اللعب تحت قيادة زيدان سيكون حلماً.

أوصى زيدان ريال مدريد في عدة مناسبات بضم هازارد خلال فترة عمله الأولى ، وقال في عام 2015: بعد ليونيل ميسي و كريستيانو رونالدو ، هازارد هو لاعبي المفضل. أحب مشاهدته لأنه لاعب يصنع الأشياء وغالبًا ما يكون مذهلاً لرؤيته يلعب.

مع وجود رونالدو الآن في يوفنتوس ، وكون ميسي بطلًا وقائدًا في برشلونة ، سوف يرى زيدان هازارد كرجل رئيسي يقود عودة ريال مدريد تحت قيادته.