رياضة | "زيدان" يقود ثورة تصحيح في ريال مديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زيدان" يقود ثورة تصحيح في ريال مديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان المدرب الجديد لريال مدريد سيحصل على ميزانية قوية من أجل تدعيم صفوف الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقد أعلن ريال مدريد ، مساء اليوم الأثنين ، إقالة سانتياجو سولاري ، وتعيين زين الدين زيدان لمدة 3 مواسم ونصف حتى 30 يونيو لعام 2022.

وجاء بيان ريال مدريد الرسمي كالآتي: قرر مجلس إدارة ريال مدريد، اليوم الاثنين 11 مارس 2019 فسخ العقد مع سانتياغو سولاري مدرب الفريق الأول، وفي الوقت نفسه، عرضت ريال مدريد مواصلة العمل في النادي .

وتابع: كما وافق مجلس الإدارة على تعيين زين الدين زيدان كمدرب جديد لريال مدريد للعمل للفترة المتبقية من الموسم وحتى 30 يونيو 2022.

ووفقًا لموقع دون بالون الإسباني ، سيسمح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لزيدان بالفعل للقيام بثورة تغيير داخل صفوف الفريق ، وتمويله بمبلغ مالي قدره 300 مليون يورو من أجل ضخ صفقات جديدة في الصيف المقبل.

ستبدأ ثورة التغيير وتصحيح المسار تحت قيادة زيدان بداية من حراسة المرمى ، حيث سيعرف الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس موقف استمراره أو رحيله بعد أن كان الحارس الأساسي الأمين لدى زيدان خلال فترته الأولى مع الفريق الملكي ولعب دورًا رئيسيًا في تتويج الميرينجي بثلاث ألقاب متتالية لدوري الأبطال.

في الدفاع ، سيرجيو راموس وفاران لن يرحلوا ، وسوف يقرر زيدان مستقبل مارسيلو الذي تحدث بالفعل مع يوفنتوس ، في حين قد يبيع ناتشو وخيسوس فاييخو ، مع محاولة إغلاق صفقتي ماريو هيرموسو مدافع إسبانيول وإيدير ميليتاو مدافع بورتو ، وبالنسبة للظهير الأيسر ، ما زال المرشح المفضل هو دافيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ.

Advertisements

في خط الوسط ، كاسيميرو ومودريتش وإيسكو لن يرحلوا ، بينما قد يتم التخلي عن كروس وفالفيردي وماركوس يورينتي ، مع نقل داني سيبايوس الذي لديه علاقة رديئة مع زيدان.

وفي الخط الهجومي سيبقى لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة ، في حين سيرحل جاريث بيل للاستفادة من قيمة بيعه ، كما هو نفس مصير ماريانو دياز ، بينما قد يتم إعارة إبراهيم دياز لإسبانيول.

وأخيرًا ، قد يتم بيع ماركو أسينسيو الذي لا يلعب بشكل منتظم ، وكان زيدان دائما على استعداد لنقله إذا جاء عرض جيد ، وذلك ليترك مجالًا لإدين هازارد نجم تشيلسي المطلوب بقوة من قبل زيدان.

وكان هازارد لديه شكوك حول مستقبله ، إذا وصل مورينيو ، فإنه لم يستبعد تجديده مع تشيلسي على الإطلاق. لكن مع عودة زين الدين ، أصبح الأمر أكثر وضوحًا من أي وقت مضى ، وسيطلب الرحيل حتميًا لريال مدريد.

كما تم تبسيط عملية التوقيع على كريستيان إريكسن، الذي قد يغطي فجوة رحيل كروس ، ما تم إيقافه هو الاهتمام بهاري كين مهاجم توتنهام.

في هذا المعنى ، لا يستبعد زيدان المراهنة على رودريغو أو راؤول دي توماس ، الأول هو رهان للمستقبل والثاني بعد تألقه هذا العام مع رايو فاليكانو ، بأحد عشر هدفاً ،

وقد يقوم بتغيير الخطط لجلب صفقة الحلم للميرينجي ، وذلك باستبعاد فكرة ضم نيمار من أجل ضم كيليان مبابي المفضل لدى الجماهير وذلك بسبب صغر سنه وخصائصه ولمسته الأخيرة والعديد من الأسباب.