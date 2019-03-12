رياضة | 7 لاعبين يتجاهلون توديع "سولاري"

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قائمة اللاعبين الذين لم يودعوا المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري بعد إعلان إقالته من تدريب الفريق الملكي.

وأعلن ريال مدريد ، مساء الأثنين ، إقالة سانتياجو سولاري ، وتعيين زين الدين زيدان لمدة 3 مواسم ونصف حتى 30 يونيو لعام 2022.

وجاء بيان ريال مدريد الرسمي كالآتي: قرر مجلس إدارة ريال مدريد، اليوم الاثنين 11 مارس 2019 فسخ العقد مع سانتياغو سولاري مدرب الفريق الأول، وفي الوقت نفسه، عرضت ريال مدريد مواصلة العمل في النادي .

وتابع: كما وافق مجلس الإدارة على تعيين زين الدين زيدان كمدرب جديد لريال مدريد للعمل للفترة المتبقية من الموسم وحتى 30 يونيو 2022.

وذكر موقع الدون بالون الإسباني أن هناك سبعة لاعبين من داخل الفريق الملكي لم يودعوا سولاري بعد إقالته من تدريب الريال.

وجاء على رأس قائمة اللاعبين الذين لم يودعوا سولاري الثنائي مارسيلو وإيسكو ، بالإضافة إلى كاسيميرو وكروس ومودريتش وكيلور نافاس وجاريث بيل.