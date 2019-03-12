رياضة | 7 لاعبين يتجاهلون توديع "سولاري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 لاعبين يتجاهلون توديع "سولاري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعلن ريال مدريد ، مساء الأثنين ، إقالة سانتياجو سولاري ، وتعيين زين الدين زيدان لمدة 3 مواسم ونصف حتى 30 يونيو لعام 2022.
وجاء بيان ريال مدريد الرسمي كالآتي: قرر مجلس إدارة ريال مدريد، اليوم الاثنين 11 مارس 2019 فسخ العقد مع سانتياغو سولاري مدرب الفريق الأول، وفي الوقت نفسه، عرضت ريال مدريد مواصلة العمل في النادي .
وذكر موقع الدون بالون الإسباني أن هناك سبعة لاعبين من داخل الفريق الملكي لم يودعوا سولاري بعد إقالته من تدريب الريال.
وجاء على رأس قائمة اللاعبين الذين لم يودعوا سولاري الثنائي مارسيلو وإيسكو ، بالإضافة إلى كاسيميرو وكروس ومودريتش وكيلور نافاس وجاريث بيل.
وعلى صعيد آخر سولاري قد يحظى بدور إستراتيجي في أكاديمية النادي لا سيما أن ريال مدريد لم يعين مديرا جديدا للأكاديمية خلفا لفيكتور فرنانديز منذ يونيو لعام 2017.