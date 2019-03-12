انت الان تتابع قناة الأهلي تستعين بأم كلثوم لحل أزمة حراسة المرمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١١ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م

على طريقته الخاصة تناول برنامج «ملك وكتابة»، الذي يقدمه عدلي القيعي، وإبراهيم المنيسي، على أزمة حراسة المرمى، التي يعاني منها الفريق الأحمر، قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري. ويعاني الأهلي من خطر مواجهة شبيبة الساورة في المباراة القادمة، بحارس مرمى وحيد، وهو علي لطفي، بسبب إصابة الثنائي شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، في الوقت الذي يحتاج فيه الفريق للفوز لحسم التأهل، في اللقاء الذي يقام يوم السبت المُقبل على ملعب «برج العرب» بالجولة الختامية لمباريات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستعان «المنيسي» خلال حلقة اليوم الإثنين من البرنامج، بتصريحات قديمة لكوكب الشرق أم كلثوم بمجلة «الأهلي» للتعليق على الموقف الذي يمر به الفريق، حيث قالت حينها: «كان نفسي اكون حارس مرمى الأهلي». أم كلثوم فسرت سر هذا التصريح قائلة: «أعشق النادي الأهلي، وكنت

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