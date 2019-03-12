انت الان تتابع قناة الأهلي تستعين بأم كلثوم لحل أزمة حراسة المرمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١١ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م
على طريقته الخاصة تناول برنامج «ملك وكتابة»، الذي يقدمه عدلي القيعي، وإبراهيم المنيسي، على أزمة حراسة المرمى، التي يعاني منها الفريق الأحمر، قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري. ويعاني الأهلي من خطر مواجهة شبيبة الساورة في المباراة القادمة، بحارس مرمى وحيد، وهو علي لطفي، بسبب إصابة الثنائي شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، في الوقت الذي يحتاج فيه الفريق للفوز لحسم التأهل، في اللقاء الذي يقام يوم السبت المُقبل على ملعب «برج العرب» بالجولة الختامية لمباريات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
واستعان «المنيسي» خلال حلقة اليوم الإثنين من البرنامج، بتصريحات قديمة لكوكب الشرق أم كلثوم بمجلة «الأهلي» للتعليق على الموقف الذي يمر به الفريق، حيث قالت حينها: «كان نفسي اكون حارس مرمى الأهلي». أم كلثوم فسرت سر هذا التصريح قائلة: «أعشق النادي الأهلي، وكنت
واستعان «المنيسي» خلال حلقة اليوم الإثنين من البرنامج، بتصريحات قديمة لكوكب الشرق أم كلثوم بمجلة «الأهلي» للتعليق على الموقف الذي يمر به الفريق، حيث قالت حينها: «كان نفسي اكون حارس مرمى الأهلي».
أم كلثوم فسرت سر هذا التصريح قائلة: «أعشق النادي الأهلي، وكنت أشاهد مبارياته طوال حياتي، واختارت مركز حراسة المرمى، لأنه أكثر اللاعبين الذين يتحملون عبء الفريق في المباريات، ويساهم بقوة في تحقيق الانتصارات وحماية الفريق من الخسائر».
يذكر أن محمد الشناوي، خضع خلال الساعات الماضية لأشعة رنين مغناطيسي، لتحديد حجم الإصابة، التي تعرض لها اللاعب، خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولي.
وأكد مصدر مقرب من اللاعب أنه قد يتواجد على دكة البدلاء في مباراة الشبيبة، وإن كان الأمر يتوقف على حالة الورم، الذي يعاني منه حتى الآن، ومدى قدرته على الحركة بمران الغد.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة الأهلي تستعين بأم كلثوم لحل أزمة حراسة المرمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.