انت الان تتابع السعودية تُنهي احتكار «bein» للبطولة الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١١ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م

بي إن سبورتس

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلغاء احتكار قنوات النقل الحصري، لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في المملكة العربية السعودية، بعدما تقلى خطابًا من الاتحاد الآسيوي، وأوضح الاتحاد السعودي، في بيان رسمي، أن قرار الاتحاد الآسيوي جاء بعدما اطلع عليه من مخاطبات وأسباب قانونية، تضمنت عدم قانونية بث قنوات النقل الحصري، في المملكة للمخالفات القانونية والنظامية الجسيمة، التي ارتكبتها وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة، للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة.

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وأكد الاتحاد السعودي خلال البيان الذي نشره مساء اليوم الإثنين، أنه سيتم بث مباريات البطولات الآسيوية المختلفة داخل السعودية بصورة تدريجية بداية من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا غدا الثلاثاء. وتذاع مباراة الهلال والدحيل على قناة السعودية الرياضية، ويتولى فهد العتيبي التعليق