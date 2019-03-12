انت الان تتابع بعد سقطة عبدالمنعم.. هل تعتذر قناة الأهلي للزمالك؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهدت الفترة الماضية تراشق بين البرامج الرياضية والصحف الرسمية الخاصة بالأهلي والزمالك وهو ما دفع بعض الجهات للتدخل والتهدئة بينهما وقامت الهيئة الوطنية للإعلام بتحذيرهم

رغم المجهود الكبير الذي تبذله بعض الجهات والمؤسسات الرياضية في مصر من أجل تهدئة الأجواء بين جماهير الأندية، وتحديدًا جماهير الأهلي والزمالك، وآخرها مؤتمر نبذ التعصب الذي نظمته رابطة النقاد الرياضيين وجمعية اللاعبين المحترفين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة، إلا أن قناة النادي الأهلي شهدت سقطة كبيرة من شريف عبدالمنعم لاعب الأهلي السابق والمحلل الفني بقناة النادي، خلال برنامج "ملعب الأهلي" الذي يقدمه إسلام الشاطر لاعب الأهلي والزمالك السابق.

وتمنى عبد المنعم خسارة الزمالك المباراة القادمة ببطولة الكونفدرالية أمام فريق نصر حسين داي الجزائري، قائلًا: “احنا مش هنقع وهما اللي هيقعوا و يتغلبوا الماتش اللي جاي" وسط ابتسامات وضحكات مقدم البرنامج إسلام الشاطر، وأسامة حسني لاعب الأهلي السابق، وزوج نجلة محمود الخطيب رئيس النادي، والمحلل الفني

وتمنى عبد المنعم خسارة الزمالك المباراة القادمة ببطولة الكونفدرالية أمام فريق نصر حسين داي الجزائري، قائلًا: “احنا مش هنقع وهما اللي هيقعوا و يتغلبوا الماتش اللي جاي" وسط ابتسامات وضحكات مقدم البرنامج إسلام الشاطر، وأسامة حسني لاعب الأهلي السابق، وزوج نجلة محمود الخطيب رئيس النادي، والمحلل الفني بالقناة. قناة الأهلي قناة الأهلي تعليق نجم الأهلي السابق أثار حالة من الغضب الشديد بين جماهير القلعة البيضاء التي طالبت إدارة النادي باتخاذ موقف حاسم ضد قناة الأهلي، خاصة أن برامج القناة دأبت الهجوم على الزمالك عبر أغلب برامجها، وتحديداً برنامج "ملك وكتابة" الذي يقدمه عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، أو برنامج "ملعب الأهلي" الذي يقدمه إسلام الشاطر أو برنامج "الأهلي الليلة" الذي يقدمه عبدالحميد حسن. Advertisements تصرف شريف عبدالمنعم جعل البعض يربط بين ما قاله على الهواء، وبين موقف مجلس إدارة النادي الأهلي من مؤتمر نبذ التعصب، ورفض مسؤلو النادي تلبية دعوة حضور المؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي بأحد فنادق القاهرة، بحضور أشرف صبحي وزير الرياضة، ورئيس نادي الزمالك وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، ونائبه أحمد شوبير، ومجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين. مفاجأة مفاجأة كان صبحي عبدالسلام نائب رئيس رابطة النقاد الرياضيين قد أعلن أن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي كان من المفترض أن يحضر مؤتمر نبذ التعصب، وأكد الناقد الرياضي أثناء ظهوره في برنامج "ملعب الشريف" عبر قناة "الحدث اليوم" أن رابطة النقاد فوجئت بتخلف النادي الأهلي عن حضور المؤتمر، رغم الاتفاق المسبق الذي تم قبل 3 أيام من المؤتمر مع نائب رئيس الأهلي، وأكد خلاله أنه سيتواجد في المؤتمر حتى في حالة حضور رئيس نادي الزمالك. وشدد صبحي عبدالسلام على أن خطوة حضور العامري فاروق مؤتمر نبذ التعصب سبقها خطوة أخرى تمثلت في توجه نائب رئيس الأهلي إلى نادي الزمالك بصحبة حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين، وحضورهم مباراة الزمالك والأهلي في كرة السلة قبل أيام من المؤتمر. وتابع نائب رئيس رابطة النقاد في تصريحاته، قائلاً:" أثناء توجهنا لمؤتمر نبذ التعصب الذي أقيم في الفندق كنا على علم بحضور العامري فاروق من النادي الأهلي، ورئيس نادي الزمالك، وفوجئنا بتخلف نائب رئيس الأهلي عن الحضور دون اعتذار أو إبداء اي أسباب لعدم الحضور". واختتم قائلاً: "قبل بدء المؤتمر كانت هناك جلسة بين مجلس رابطة النقاد الرياضيين والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة الذي يلعب دوراً بارزاً من أجل تهدئة الأوضاع بين النادي الأهلي والزمالك واللجنة الأوليمبية وفوجئ الجميع بغياب النادي الأهلي عن المؤتمر". الاعتذار واجب الاعتذار واجب السؤال الذي يطرح نفسه هل تعتذر قناة الأهلي عما بدر من شريف عبدالمنعم على الهواء تجاه نادي الزمالك وجماهيره؟ أم سيتجاهل مسئولو الأهلي والقناة ما حدث خاصة أن برامج القناة اعتادت توجيه الإنتقادات للمنافس عبر برامجها خلال الفترة الماضية؟

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