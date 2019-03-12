شكرا لقرائتكم خبر عن روما يفوز بشق الأنفس على إمبولي في الدورى الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب فريق روما بشق الأنفس على ضيفه إمبولي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.
تقدم صاحب الأرض مبكرا في الدقيقة التاسعة عن طريق المهاجم الإيطالي مصري الأصل ستيفان الشعراوي، وبعد 3 دقائق منح البرازيلي خوان جيسوس مدافع روما الضيوف هدف التعادل بالخطأ في مرمى فريقه.
وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن المهاجم التشيكي باتريك تشيك من وضع فريقه في المقدمة مرة أخرى بهدف ثان في الدقيقة 33، وحافظ روما على تقدمه رغم طرد أليساندرو فلورنزي في الدقيقة 80.
بهذا الفوز يؤمن روما المركز الخامس برصيد 47 نقطة، فيما ظل إمبولي في المركز الـ17 برصيد 22 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.
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