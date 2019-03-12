مصادر لـ"مكة": كسر احتكار beIN لجميع مباريات البطولات الآسيوية المقامة داخل السعودية او خارجها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استجابة لطلب الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء البث الحصري لقنوات "بي إن سبورت" القطرية في المملكة العربية السعودية ابتداء من مباراة الهلال السعودي والدخيل القطري المقرر لها غدا.

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وعلمت مكة من مصادرها أن إلغاء البث الحصري لقنوات "بي إن سبورت" سيكسر في جميع مباريات البطولات الآسيوية للأندية والمنتخبات التي تقام داخل المملكة او خارجها، سواء السعودية مشاركة بالبطولة او المباراة او لا.

وطلب الاتحاد الآسيوي من اتحاد القدم السعودي تولي بث وإنتاج المباريات الآسيوية التي تقام في السعودية وتوفير معلقين ومحللين والبداية من مباراة الهلال والدحيل غدا بعد سحب الحقوق الحصرية من الشبكة القطرية.

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاق #السعوديةتلغياحتكار_bein احتفالا بالقرار، ولاقى الهاشتاق تفاعلا كبيرا بين السعوديين.