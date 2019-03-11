بالصور.. شباب شاوة يصل لنهائي دوري مراكز شباب الدقهلية

حقق فريق مركز شباب شاوة التابع لإدارة شباب المنصورة بالدقهلية فوزاً صعباً علي فريق مركز شباب منشأة البدوي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بمركز شباب مدينة السنبلاوين.
يأتي ذلك في أطار مباريات دوري مراكز الشباب النسخة السادسة موسم ٢٠١٨/٢٠١٩ بالدقهلية، والذي يقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية،وقيادة المحاسب رمضان شوربة وكيل الوزارة،وتنظيم الأستاذ رياض جمال الدين وكيل المديرية للشباب،وبإشراف حامد العزب الإدارة العامة للشباب.
يذكر أن دوري مراكز الشباب بالدقهلية أنطلق يوم الأحد ٢١/١٠/ ٢٠١٨بمشاركة 23 فريق مقسمين إلي دوري من مجموعتين، وقامت لجنة الحكام بمنطقة الدقهلية
وبهذه النتيجة يحجز فريق شاوة المقعد الأول من المباراة النهائية في انتظار الفائز من مباراة فريقي مركز قولونجيل،ومركز شباب منية محلة دمنة ،والمقرر إقامتها غداً بمركز شباب مدينة السنبلاوين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.
من المقرر إقامة مباراة تحديد المركز الثالث يوم الخميس الموافق 14 مارس الجاري بمركز شباب مدينة أجـا ، بينما تقام المباراة النهائية يوم الاثنين القادم 18 مارس بإستاد المنصورة الرياضي .
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