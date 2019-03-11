رياضة | أليجري يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليجري يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي القائمة الرسمية لمواجهة يوفنتوس يوم غد الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن قائمة يوفنتوس لم تشهد تواجد الجناح دوغلاس كوستا بجانب اليكس ساندرو وسامي خضيرة ودي تشيليو وخوان كوادرادو.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:

تشيزيني ، بيرين ، بينسوغليو، كيليني، كاسيريس، بونوتشي، كانسيلو، روجاني، سيبانازولا، بيانيتش، ماتويدي، ايمري تشان، بينتاكور، رونالدو، ديبالا، ماندزوكيتش، مويس كين، برناديسكي.