حديث سابق وخلاف مع بيريز.. هل ينتقل صلاح إلى ريال مدريد مع عودة زيدان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

عاد زين الدين زيدان من جديد ليكون المدير الفني لريال مدريد بعد فترة امتدت لشهور رحل عن الفريق خلالها، وهو ما يفتح الباب أمام تكهنات عدة بشأن تعاقدات الفريق المقبلة.

وما يظهر جليًا هو حاجة ريال مدريد لإبرام عدد من التعاقدات في الصيف المقبل، خاصة بعد رحيل أو تراجع مستوى عدد من اللاعبين، مما أدى إلى وداع دوري أبطال أوروبا، كأس ملك إسبانيا، وتضائل فرص حصوله على الدوري المحلي.

التقارير الإعلامية التي سبقت خبر تعيين زيدان بشكل رسمي، شهدت حديثًا مكثفًا عن الصفقات تحديدًا، والوعود التي تلقاها الفرنسي من إدارة ريال مدريد بشأن ضخ كبير للأموال لإبرام تعاقدات جديدة تعيد الفريق لفترته الذهبية.

ومن بين اللاعبين القلائل الذين تحدث عنهم زيدان خلال فترة ولايته السابقة مع ريال مدريد، هو المصري محمد صلاح، والذي كان جزءًا من أسباب رحيل الفرنسي عن الملكي من قبل، حسبما ذكرت صحف إسبانية.

الحديث الأول لزيدان عن محمد صلاح كان في ديسمبر عام 2017، ووقتها أشاد الفرنسي بلاعب ليفربول واعترف بشكل واضح بمتابعته بشكل مستمر.

"محمد صلاح لاعب عظيم، أظهر إمكانياته منذ أن كان في روما، ويكررها في ليفربول"، هكذا بدأ زيدان حديثه عن اللاعب المصري في أول حديث عنه.

وأضاف زيدان: "هو لاعب مهم لليفربول، نموه يزداد في كل مباراة، ويتحسن بشكل كبير ويثبت نفسه رغم صغر سنه، أعتقد أنه بإمكانه تقديم الكثير في كرة القدم".

المدرب الفرنسي أنهى حديثه وقتها قائلًا: "لا أتحدث كثيرًا عن لاعبي الفرق الأخرى، ولكن إذا سألتمونني عن إعجابي به، فأنا معجب به كثيرًا بالفعل".

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تصريحات زيدان جاءت خلال الفترة التي شهدت كثافة التقارير الإعلامية التي تحدثت وقتها عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع صلاح خلال شهر يناير عام 2018، وهو ما لم يتم.

المرة الثانية كانت قبل المباراة النهائية للموسم الماضي لدوري أبطال أوروبا، مما جعل زيدان مجبرًا على الإجابة عن أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي، كون صلاح هو العنصر الأبرز في الفريق المنافس له خلال المباراة.

وصرح زيدان وقتها بقوله: "صلاح لاعب كبير، لا أعرف إذا كان سيتوج بالكرة الذهبية أم لا، ولكنه قدم موسمًا رائعًا، لكنني لا أحب أن أتحدث عن المنافسة على الجائزة".

حديث زيدان كان قبل عدة أسابيع قليلة من رحيله عن ريال مدريد، إلا أن الرحيل لم يكن نهاية المطاف في قصة ارتباط زيدان بمحمد صلاح.

الصحف الإسبانية عددت أسباب رحيل زيدان عن ريال مدريد ووضعت من بينها محمد صلاح، مؤكدًة أن خلاف بين الفرنسي وإدارة ناديه بسبب التعاقد مع المصري كان من بين أسباب ترك الفريق.

صحيفة لا باييس الإسبانية، أكدت أن زيدان اختلف مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي حول ضرورة رحيل جاريث بيل جناح الفريق واستبداله بلاعب آخر.

اللاعب الآخر الذي تحدثت عنه الصحيفة، لم يكن قد تم اختياره بالفعل، ولكن الخيار كان بين محمد صلاح أو إيدين هازارد لاعب تشيلسي، ولكن الرغبة لم يتم تلبيتها لتصبح سببًا في انتهاء علاقة زيدان بريال مدريد.

وشددت الصحيفة وقتها أن بيريز رفض طلب زيدان بسبب مساهمة جاريث بيل في تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول، ليكون جزءً من الخلاف بينهما.

الفترة الحالية أظهرت وجود حالة توتر بين جاريث بيل وعدد من لاعبي ريال مدريد، وكذلك جماهير الفريق غير الراضية عنه، ولذلك فقد يكون رحيل الوليزي حاليًا أسهل مما السابق.