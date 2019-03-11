شاهد.. زين الدين زيدان يحمل آمال الجماهير في إستعادة هيبة ريال مدريد

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تصدر زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بعد عودته مرة اخرى لتولي القيادة الفنية للنادي الملكي.
وكان نادي ريال مدريد أعلن اليوم الاثنين عبر موقعه الرسمي ، عودة زين الدين زيدان لقيادة الفريق الملكي، انهاء التعاقد مع سنتياجو سولاري المدير الفني المؤقت للفريق.
وعقب إعلان عودة زيدان إلى ريال مدريد، تصدر اسمالمدير الفني الفرنسي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث بدأ عشاق الفريق الملكي بمصر والوطن العربي في الإحتفاء بعودة المدرب صاحب الانجازات.
وأكد البعض من خلال تغريداتهم أن عودة زيدان ستكون بمثابة عودة مرة أخرى للبطولات للفريق الملكي، وأبدى اخرون ثقتهم في أن المدير النفي الفرنسي سيعيد ريال
بينما أظهر أخرون تساؤلاتهم حول إمكانية قدرة زيدان على احداث التغيير المطلوب في غياب كريستيانو رونالدو الذي سيكون مؤثر، حيث علق أحدهم قائلا "عادت البندقية ولكن دون الرصاصة".
يذكر ان زين الدين زيدان تمكن من قيادة ريال مدريد في ولايته السابقة لتحقيق بطولة دوري أبطال اوروبا 3 مرات، ليعود هذا الموسم بعد خروج الفريق الأخير من البطولة برباعية قاسية في دور الـ 16 من أياكس امستردام الهولندي.
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