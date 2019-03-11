بعد عودته إلى ريال مدريد تعرف على ما قدمه زين الدين زيدان في حقبته الأولي مع الملكي

أعلن ريال مدريد رسميًا إتمام تعاقده مع الفرنسي زين الدين زيدان لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة بعقد يمتد حتى 2022.

تعد هذه هي المرة الثانية التي يتولي فيها القيادة الفنية للفريق الملكي، إذ كانت حقبته الأولي من 2016 إلى 2018 واستطاع خلال تلك الفترة تحقيق تسع

بطولات مع الفريق ما بين محلية وقارية وعالمية.

ونرصد لكم البطولات التي توج بها زين الدين زيدان أثناء توليه القيادة الفنية لريال مدريد.

على المستوي المحلي نجح زين الدين زيدان في الحصول على الدوري الإسباني عام 2016-2017، وكأس السوبر الإسباني

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عام 2017.

ونجح على الصعيد القاري في التتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية في إنجاز غير مسبوق في أعوام 2016، 2017،2018 بالإضافة لحصوله على كأس السوبر الأوروبي عامي 2016،2017.

وعلى الصعيد العالمي حصل مع ريال مدريد على كأس العالم للأندية عامي 2016،2017.

الجدير بالذكر أن زيدان قدم استقالته من تدريب الفريق في الصيف الماضي عقب خلافات مع إدارة النادي حول تدعيم الفريق بصفقات قوية.