أصدرت محكمة برمنجهام الإنجليزية حكمًا بمعاقبة المشجع الذي اعتدي على جاك جريتش لاعب استون فيلا أثناء مباراة فريقه مع برمنجهام في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيون شيب".
وكان بول ميتشل المشجع الإنجليزي نزل إلى أرضيةالملعب في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة ووجه لكمة قوية من الخلف لجاك جريتش لاعب فريق استون فيلا، الأمر الذي أدي إلى اعتقاله بعد الواقعة.
وقررت المحكمة الإنجليزية معاقبة بول ميتشل بالسجن لمدة 14 أسبوعًا مع حرمانه بدخول ملاعب كرة القدم لعشر سنوات مقبلة، بالإضافة إلى 350 جنيه استيرليني غرامة مالية على المشجع الإنجليزي.
الجدير بالذكر أن استون فيلا فاز على نظيره برمنجهام بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. المحكمة تعاقب مشجع برمنجهام بالسجن بعد اعتدائه علي لاعب أستون فيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.