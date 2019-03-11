رياضة | مفاجأة كبري حول عودة رونالدو إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة كبري حول عودة رونالدو إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، إقالة سانتياجو سولاري وتعيين الفرنسي زين الدين زيدان مديرًا فنيًا للفريق الملكي.

وقال الإعلامي جوسيب بيدريول مقدم البرنامج الإسباني الشهير "الشرينغيتو"، :"أنه مع زيدان ستكون هناك فرصة كبيرة لعودة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن مع مورينيو لم يكن يحدث ذلك على الإطلاق".

زيدان يستقر على أهم صفقتين في الموسم بعد عودته لريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مديراً فنياً للفريق الأول لخلافة الأرجنتيني سانتياجو سولاري حتي يونيو 2022. Advertisements

قال الصحفي لدى سكاي سبورتس، جييم بالاغي إن زين الدين زيدان العائد إلى ريال مدريد مرة أخرى اليوم الإثنين استقر على أهم صفقات الفريق للموسم الجديد.

وأوضح بالاغي في فيديو عبر حسابه على موقع تويتر إن الدنماركي كريستيان إيريكس صانع ألعاب توتنهام هو أبرز المطلوبين في سانتياجو بيرنابيو الصيف المقبل.

وقال الصحفي الإسباني الشهير إن أكثر المتضررين من عودة زيدان سيكون جاريث بيل، في حين ستعزز عودة المدير الفني الفرنسي من نفوذ سيرخيو راموس داخل الفريق من جديد.