إندلاع حريق في أحد ملاعب كأس العالم 2022 في قطر

اسماء السيد - ذكر حساب اللجنة العليا للمشاريع والارث "قطر 2022" على تويتر الإثنين أن حريقا اندلع في محيط استاد الثمامة، أحد ملاعب كرة القدم المخصصة لاستضافة مباريات كأس العالم عام 2022.

وكتبت اللجنة "اندلاع حريق في محيط استاد الثمامة بدون إصابات، وقام رجال الاطفاء بالعمل للسيطرة على الحريق".

وفي تغريدة ثانية، قال حساب اللجنة "بحمد الله تم إخماد الحريق الذي اندلع في وقت سابق اليوم في محيط استاد الثمامة دون وقوع إصابات، و كل الشكر لفريق الدفاع المدني على جهدهم الكبير وسرعة تحركهم".

من ناحيتها، أكدت وزارة الداخلية القطرية عبر توتير اليوم أن "الدفاع المدني يحاصر حريقا نشب في محيط استاد الثمامة بدون مصابين".

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ويقع استاد الثمامة على بعد 12 كلم الى الجنوب من وسط العاصمة الدوحة، وقد استوحي تصميم الاستاد من شكل القحفية، وهو الاسم الذي تعرف به القبعة التقليدية التي يرتديها الرجال في جميع أنحاء الوطن العربي وبعض الدول الأخرى.

وسيستضيف هذا الاستاد البالغة سعته 40 الف مقعد، المباريات من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي.

وكانت اللجنة العليا اعلنت رسميا الاحد اكتمال الأعمال الخرسانية في الاستاد، فيما يواصل فريق عمل المشروع تركيب الأجزاء المعدنية والكابلات الضخمة استعداداً لعملية الرفعة الكبرى لهيكل سقف الاستاد التي تعتبر من أهم العمليات الرئيسية في بنائه.