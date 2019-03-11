بداية واعدة للغريمين نادال وفيدرر في دورة انديان ويلز

اسماء السيد - تأهل الاسباني رافايل نادل المصنف ثانيا عالميا الى الدور الثالث من دورة انديان ويلز الأميركية في كرة المضرب، أولى دورات الماسترز للألف نقطة، فيما تابع السويسري روجيه فيدرر (الرابع عالميا) مشواره بنجاح في سعيه لاحراز لقبه السادس في الدورة وفك الارتباط بينه وبين المصنف اول الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

واحتاج نادال، الفائز بلقب الدورة ثلاث مرات، الى 72 دقيقة فقط لتجاوز عقبة الاميركي جاريد دونالدسون 6-1 و6-1.

ونجح نادال في الفوز بخمس من أصل ست فرص لكسر ارسال منافسه، بدون ان يواجه بدوره اي خطر من هذا النوع.

ويخوض اللاعب الاسباني بطولته الثالثة هذا العام بعدما بدأ بخسارة ساحقة أمام ديوكوفيتش في نهائي بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى. كما خرج من الدور الثاني من دورة أكابولكو المكسيكية.

-خطوة إيجابية-

ويلعب الاسباني امام الارجنتيني دييغو شفارتسمان الفائز على الاسباني روبرتو كاربراليس 6-3 و6-1، علما أن الكفة تميل لنادال الذي فاز بمبارياته الست التي لعبها امام منافسه.

وقال نادال "اليوم كانت خطوة مهمة بالنسبة لي، والتالية ستكون امام لاعب نعرف بعضنا البعض جيدا، تمرنا معا الكثير من الوقت، ولعبنا مباريات صعبة".

-فيدرر سعيد-

وبخلاف نادال، احتاج فيدرر الساعي للفوز بلقبه السادس في الدورة لتحطيم الرقم القياسي في عدد الألقاب والذي يتقاسمه مع ديوكوفيتش، الى خوض مجموعة ثانية صعبة بعد اولى سهلة لحسم مباراته امام الالماني بيتر غويوفشيك 6-1 و7-5.

واكد فيدرر المصنف رابعا عالميا انه سعيد لان منافسه الالماني المصنف 85 عالميا لم يجبره على خوض شوط فاصل في المجموعة الثانية، بعدما تخلف 1-3.

وعاد السويسري الى اجواء المباراة بكسر ارسال غويوفشيك، بعدما انقذ اربع كرات لكسر ارساله ليعادل النتيجة 4-4 ويحسم اللقاء لصالحه.

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وقال فيدرر "عانيت قليلا مع ارسالي في المجموعة الثانية وهذا ما منحه الفرص (لغويوفشيك). ولانه كان يرسل بشكل افضل مني، بدأ يلعب بحرية أكبر ومن ثم باتت الامور صعبة"، مضيفا "أنا سعيد جدا لاني وجدت طريقة (للفوز) بالمجموعة الثانية".

وضرب فيدرر موعدا في الدور الثالث مع مواطنه وصديقه ستانيسلاس فافرينكا، الفائز بثلاثة ألقاب كبيرة، والعائد من الاصابة.

وبعدما احتاج الى اكثر من ساعتين للتخلص من البريطاني دانيال إيفانز في الدور الاول، عانى فافرينكا للمباراة الثانية على التوالي اذ امضى هذه المرة 3 ساعات و24 دقيقة في الملعب للفوز على المجري مارتون فوتشوفيتش المصنف 29 بنتيجة 6-4 و6-7 (5-7) و7-5.

وفي ابرز المباريات تخلص الياباني كي نيشيكوري المصنف سادسا عالميا بصعوبة من الفرنسي أدريان مانارينو 6-4 و4-6 و7-6 (7-4).

وكان مانارينو (52 عالميا) قاب قوسين أو ادنى من أن يحسم المباراة لصالحه بعدما تقدم 6-5 في المجموعة الثالثة والإرسال في حوزته، لكنه فرط به وتنازل عنه بعد خطأ مزدوج، فاتحا المجال أمام منافسه للعودة وحسم اللقاء لصالحه.

ورأى نيشيكوري "أني قدمت أفضل مستوى لي في الشوط الفاصل، كنت مركزا".

وافتتح الياباني موسمه الحالي باحرازه لقب دورة بريزبن الأسترالية، ووصل الى الدور ربع النهائي من بطولة استراليا المفتوحة.

ويلعب نيشيكوري في الدور الثالث مع البولندي هوبرت هوركاتس (67 عالميا)، الفائز على الفرنسي لوكاس بوي 6-2 و3-6 و6-4.

وتخلص الأميركي جون أيسنر، المصنف ثامنا عالميا بسهولة من الاسترالي أليكسي بوبيرين المتأهل من التصفيات بنتيجة 6-صفر و6-2.

وسيواجه الاميركي منافسه الارجنتيني غيدو بيلا، الفائز بلقبه الاول في مسيرته في دورة ساو باولو البرازيلية الاسبوع الماضي، والذي تخلص من الاسترالي أليكس بولت 7-6 (7-5)، 6-2 و6-3.

وحجز الكرواتي مارتن سيليتش المصنف عاشرا بطاقة التأهل للدور التالي بفوزه على الصربي دوشان لايوفيتش 6-2 و6-4، وضرب موعدا مع الكندي الشاب ابن الـ 19 ربيعا دينيس شابوفالوف (مصنف 24) الفائز على الاميركي ستيف جونسون 6-3 و6-4.