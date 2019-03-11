الزمالك يسقط أمام سبورتنج بكأس مصر لليد...

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جدة - عمرو شويل خسر فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك، من نظيره سبورتنج بنتيجة 37 / 35 فى إطار منافسات دور الـ16 بكأس مصر للموسم المحلى 2018 / 2019، ليودع الزمالك البطولة. كان انتهى الوقت الأصلى للقاء بنتيجة 26/26 وفى الوقت الإضافى الأول 31 /31 قبل أن ينتهى اللقاء بفوز الفريق السكندرى 37/35. كان سعيد عبد المنعم رئيس لجنة السابقات باتحاد كرة اليد أشار إلى تأهل الأهلى مباشرة إلى ربع النهائى بعد اعتذار الحوار ومعه طلائع الجيش بعد اعتذار مدينة نصر وسموحة بعد اعتذار الطيران وأصحاب الجياد بعد اعتذار الشمس.

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