كابتن الزمالك يشارك أمام الأهلى فى قمة الشباب غدًا...

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جدة - عمرو شويل يشارك محمد إبراهيم ومحمد عنتر وأحمد مدبولى ثلاثى الفريق الأول بالزمالك مع فريق الشباب بالنادى مواليد 1997 غدًا الثلاثاء أمام الأهلى فى بطولة الجمهورية. ووافق السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول بالزمالك على مشاركة الثلاثى مع فريق الشباب بخلاف الثنائى عمر صلاح ومحمد عبد السلام المقيدين تحت السن ويتواجدون مع الفريق الأول. كان محمد إبراهيم ومحمد عنتر شاركا من قبل مع فريق الشباب فى عدة مباريات مؤخرًا فى ظل ابتعادهما عن المشاركة مع الفريق الأول.

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