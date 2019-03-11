رياضة | الريان يستعيد توازنه بالفوز على لوكوموتيف في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الريان يستعيد توازنه بالفوز على لوكوموتيف في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد نادي الريان القطري توازنه بعدما حقق الفوز على ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي 2-1 يوم الاثنين على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2019.

وتقدم لوكوموتيف عبر هدف ديورجون تورابوف في الدقيقة الرابعة، قبل أن يرد الريان بهدفين عن طريق لوكا (38) وغيلمين ريفاس (58).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً فوز الوحدة الإماراتي على ضيفه الاتحاد السعودي 4-1 على ستاد آل نهيان في أبو ظبي.

ويتصدر الاتحاد ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام الوحدة ولوكوموتيف والريان.

وبدأ الفريق الأوزبكي المباراة بقوة وخطف هدف التقدم في الدقيقة الرابعة عندما سبق تيمورخوجا عبدالخالقوف رودريغو تاباتا نحو الكرة وتبادل التمرير مع جامشيد اسكندروف قبل أن يرسل تمريرة عرضية تابعها ديورجون تورابوف ليحول الكرة في الشباك.

واحتاج الريان لبعض الوقت من أجل الدخول في أجواء المباراة، قبل أن يبدأ الضغط على مرمى لوكوموتيف، وكانت أبرز محاولاته عبر تسديدة غيلمين ريفاس التي مرت خارج الخشبات الثلاث.

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وفي الجهة المقابلة ضاعت على لوكوموتيف فرصة تسجيل الهدف الثاني عبر تسديدة جوفان ديوكيتش التي مرت فوق العارضة.

ثم أدرك الريان التعادل في الدقيقة 38 بعدما مرر ريفاس الكرة إلى لوكا بورغيس ليسدد كرة متقنة في الشباك.

وواصل الريان بحثه عن النقاط الثلاث في الشوط الثاني، ليسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 58 بعدما أرسل تاباتا تمريرة طويلة من ضربة حرة مباشرة وصلت إلى سيباستيان سوريا داخل المنطقة ليرسل تمريرة عرضية تابعها ريفاس في مواجهة المرمى ليحول الكرة في الشباك.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 9 نيسان/أربيل، حيث يلتقي الريان مع الوحدة في الدوحة، والاتحاد مع لوكوموتيف في جدة.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الاتحاد على الريان 5-1 في جدة ولوكوموتيف على الوحدة 2-0 في طشقند.

ويشار إلى أن الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.