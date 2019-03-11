إنبي يفرط في نقطتين بتعادل بطعم الخسارة أمام الحدود

فرط فريق انبي في نقطتين ثمينتين بتعادله مع حرس الحدود بدون أهداف بستاد المكس ضمن الجولة 26 للدوري الممتاز. جاء اللقاء مفتوحاً وسريعًا من الفريقين وأهدر المهاجمون عدة فرص سهلة خاصة موسيس مهاجم الحدود في الدقائق الأخيرة . فرص سهلة خاصة موسيس مهاجم الحدود في الدقائق الأخيرة . سيطر انبي على أغلب فترات اللقاء لحاجته إلى الفوز وتسابق محمد بسيوني وقاعود في إهدار الفرص أمام مرمى الحدود. بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبي الى 22 نقطة واستمر في المركز الأخير بينما رفع الحدود رصيده إلى 28 نقطة وصعد من المركز الثاني عشر إلى العاشر.

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