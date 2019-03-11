الاتحاد والنصر.. جولة آسيوية سلبية في الإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خسر فريق الاتحاد أمام مضيفه الوحدة الإماراتي 1-4 في المواجهة التي جرت اليوم باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.

ورفع الوحدة رصيده إلى 3 نقاط، وتجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط.

سجل هدف الاتحاد الوحيد لاعبه ناصر الشمراني في الدقيقة 56 .

وضمن المجموعة عينها، فاز الريان على لوكوموتيف الأوزبكي 2-1.

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وفي المجموعة الأولى، خسر النصر أمام ذوب آهن الإيراني 2-3 في المباراة التي جرت باستاد آل مكتوم بنادي النصر كأرض للنصر السعودي.

وتقدم النصر أولا في المباراة عن طريق جوليانو فيكتور، فيما سجل له عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني من ضربة جزاء، قبل أن يضيع ضربة جزاء أخرى في الدقائق الأخيرة سبقت هدف الترجيح للفريق الإيراني في الدقيقة 90.

وبقي النصر دون رصيد بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام الوصل.

وفي المباراة الثانية بذات المجموعة، فاز الزوراء العراقي على ضيفه الوصل الإماراتي 5-0.

ورفع الزوراء رصيده إلى 4 نقاط، وتجمد رصيد الوصل عند 3 نقاط.