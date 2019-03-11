خالد بوطيب ينضم لقائمة المغرب استعدادا لمواجهة الأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:
أعلن الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم قائمة فريقه لخوض مباراتي مالاوي والأرجنتين الشهر الجاري.
وضمت القائمة مهاجم الزمالك خالد بو طيب، بينما لم تشهد وجود زميله حميد أحداد، كما غاب مهاجم الأهلي وليد أزارو عن دعم منتخب بلاده بقرار فني.
ويلعب الفريق المغربي في مالاوي يوم 22 من الشهر الجاري في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بمصر الصيف المقبل.
ثم يستضيف المنتخب المغربي نظيره الأرجنتيني الذي سيحضر بكامل نجومه وعلى رأسهم ليونيل ميسي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر الجاري.
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