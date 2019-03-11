الإيطالي أورساتو حكماً لمباراة بايرن ميونيخ وليفربول في دوري الأبطال

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو حكمًا لمباراة بايرن ميونيخ وليفربولبدوري أبطال أوروبا. ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة ليفربول، على
وكان قد انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين، بالتعادل السلبي، على ملعب "أنفيلد".
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