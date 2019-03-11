رياضة | بعد التعاقد مع زيدان.. ميركاتو صيفي "نار" في ريال مدريد وصفقات مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التعاقد مع زيدان.. ميركاتو صيفي "نار" في ريال مدريد وصفقات مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان كمدربا فنيا للفريق في الفترة المقبلة، ورحيل سانتياجو سولاري المدير الفني السابق عن القيادة الفنية للنادي.

ويستعد مسئولو نادي ريال مدريد لإبرام ميركاتو صيفي ناري، بعدما أبدى زيدان رغبته في تدعيم بعد المراكز في تشكيلة الملكي، وكان ذلك شرطا أساسيا بينه وبين إدارة المارد الأبيض.

وطلب زيدان جلب اللاعب الفرنسي كيليان مبابي في الصيف المقبل، من أجل تدعيم الخط الهجومي للملكي، بعد العقم الذي سيطر على الفريق في الفترة الأخيرة.

ويأتي تشكيل ريال مدريد تحت قيادة زيدان وجلب الصفقات الصيفية للموسم القادم :-

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حراسة المرمى : نافاس.

خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - مارسيلو.

خط الوسط : كروس – مودريتش (كانتي) - فيراتي.

خط الهجوم : مبابي - هازارد - كريم بنزيما (هاري كين).