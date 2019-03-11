رياضة | بعد عودة زيدان.. برشلونة يتحرك لحسم صفقته الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عودة زيدان.. برشلونة يتحرك لحسم صفقته الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن تصريحات جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني جعلت الهولندي ماتياس دي ليخت نجم آياكس أمستردام الهولندي يشعر بالسعادة والتفاؤل حول إمكانية انضمامه للبارسا خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية عن إذاعة كادينا سير الإسبانية تصريحات لبارتوميو أكد فيها أن البارسا يفكر في التعاقد مع دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية لكنه يُقيّم الأمر خلال الفترة الحالية.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه على الرغم من شعور دي ليخت بالقلق في الفترة الماضية بعد تعاقد برشلونة مع المدافع الفرنسي جيان كلاير توديبو من تولوز لكن تصريحات بارتوميو أسعدته وجعلته متحمس للقتال من أجل تقديم الأفضل مع برشلونة في حال انتقل إلى صفوف البلوجرانا.

يذكر أن يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وأتليتكو مدريد الإسباني أبدوا جميعًا اهتمامهم بالتعاقد مع دي ليخت في الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن رغبة دي ليخت الأولى هى الانتقال لبرشلونة بعد نهاية الموسم الجاري.