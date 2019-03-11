رياضة | زيدان يستقر على أهم صفقتين في الموسم بعد عودته لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يستقر على أهم صفقتين في الموسم بعد عودته لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مديراً فنياً للفريق الأول لخلافة الأرجنتيني سانتياجو سولاري حتي يونيو 2022.

وأوضح بالاغي في فيديو عبر حسابه على موقع تويتر إن الدنماركي كريستيان إيريكس صانع ألعاب توتنهام هو أبرز المطلوبين في سانتياجو بيرنابيو الصيف المقبل.

وقال الصحفي الإسباني الشهير إن أكثر المتضررين من عودة زيدان سيكون جاريث بيل، في حين ستعزز عودة المدير الفني الفرنسي من نفوذ سيرخيو راموس داخل الفريق من جديد.

وتابع عن تطلعات زيدان: زيدان يريد أيضا أمثال هازارد وإيريكسن في فريقه الجديد. سيحصل زيدان على كل السلطة الرياضية الممكنة، لتنفيذ ما يريد خلال الصيف، وهو الأمر الذي لم يرد فلورنتينو بيريز تنفيذه من قبل.

قال الصحفي لدى سكاي سبورتس، جييم بالاغي إن زين الدين زيدان العائد إلى ريال مدريد مرة أخرى اليوم الإثنين استقر على أهم صفقات الفريق للموسم الجديد.