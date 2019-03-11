رياضة | استبعاد نجم الأهلي من مباراة الأرجنتين والمغرب الودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد نجم الأهلي من مباراة الأرجنتين والمغرب الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة فريقه لمباراة الأرجنتين الودية التي تقام خلال هذا الشهر.

وشهدت قائمة أسود الأطلسي خروج المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي من قائمة مباراة الأرجنتين الودية.

ومن المقرر أن يستضيف المغرب منتخب راقصي التانجو يوم 26 مارس الجاري في مباراة ودية بين البلدين.

و أعلن الاتحاد المغربى لكرة القدم أن الطرفان اتفقا على خوض مباراة ودية في المغرب يدفع خلالها الاتحاد المغربي مليونًا و100 ألف دولار مقابل حضور المنتخب الفائز بكأس العالم مرتين للبلاد شريطة مشاركة ميسي، وفي حال عدم مشاركته سيقل المبلغ.