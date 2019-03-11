أسباب عودة زيدان.. فشل "مشروع الشباب".. وسلاح الوقت أبعد كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

استسلم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، واضطر لإقناع الفرنسي زين الدين زيدان لإنقاذ الفريق بعد أحد أسوأ مواسم عملاق العاصمة الإسبانية في القرن الجديد.

وكان المدير الفني الفرنسي قد اتخذ قرارًا مفاجئًا بالرحيل عن القيادة الفنية لريال مدريد، عقب التتويج التاريخي بثلاثة ألقاب متتالية بدوري أبطال أوروبا، ليلجأ بيريز إلى مشروع "شاب" لم يؤت ثماره، مما أجبره على محاولة تدارك الموقف.

ولأسباب عديدة، بدا أن أبرزها توفير النفقات اللازمة لمشروع تطوير ستاد سانتياجو برنابيو، لجأ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للتعاقد مع لاعبين شباب، أملًا في تكوين جيل جديد يعوض جيل المخضرمين الذي حقق إنجازًا أسطوريًا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وبالتزامن مع التعاقدات الشابة على صعيد اللاعبين، قرر بيريز ضخ دماء شابة على صعيد القيادة الفنية أيضًا، حيث تعاقد مع جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني، إلا أنه قدم بداية متواضعة، ليلجأ بيريز إلى الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب الفريق الرديف والذي لم يقدم الكثير بدوره.

وودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد أياكس أمستردام الهولندي، كما ودع كأس ملك إسبانيا من الدور نصف النهائي على يد برشلونة، وفقد الفريق الأمل نظريًا في التتويج بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

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وبعد فشل المشروع الشاب، وعدم بروز الأسماء الشابة التي استقدمها بيريز باستثناء البرازيلي فينيسيوس جونيور أصبح بيريز مجبرًا على إعادة حساباته، وهو ما دفعه للجوء إلى زيدان لترميم الفريق بشكل عاجل.

وذكرت صحيفة "إنديبيندنت" البريطانية أن خطة بيريز الأولى استهدفت التعاقد مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أو الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر، إلا أن عامل الوقت دفع رئيس ريال مدريد للعودة إلى زيدان، حيث لم يكن التعاقد مع أحدهما مضمونًا في الصيف المقبل.

وأكدت تقارير أن زيدان تلقى وعدًا من بيريز بميزانية ضخمة في الصيف المقبل، تتجاوز 300 مليون يورو، لإبرام عدد من الصفقات القوية، أملًا في عودة الفريق لمنصات تتويج البطولات الكبرى سريعًا.

وجود زيدان كعنصر جاذب للنجوم لعب دورًا بارزًا في إصرار بيريز على عودته، حيث صرح العديد من النجوم بأن زيدان من أسمائهم المفضلة، وأبرزهم البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي والمصري محمد صلاح نجم ليفربول.

كما أن عودة الهدوء إلى غرفة ملابس ريال مدريد أمر سيصبح حتميًا بعودة زيدان، الذي سيطر على مجموعة نجوم الفريق الملكي بشكل مثالي خلال السنوات الأخيرة.