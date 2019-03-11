رياضة | عدو مارسيلو يوجه رسالة لـ"سولاري" بعد إقالته

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مديراً فنياً للفريق الأول لخلافة الأرجنتيني سانتياجو سولاري حتي يونيو 2022.

ونشر النادي بيان رسمي منذ دقائق عبر موقعه بالإنترنت، أكد فيه إقالة الأرجنتيني سولاري ومنح زيدان مهمة تدريب الفريق حتي 30 يونيو 2022.

ووجه ريجليون الظهير الإيسر لريال مدريد رسالة للمدرب سولاري بعد إقالته كتب فيها: ممتنا للغاية إلى سولاريـ الذي وثق بي للعب في الفريق الأول لريال مدريد كمحترف.. أنا مقتنع أنك ستكون رائعًا لأنك تستحق ذلك.. شكرا لإيمانك بي.

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وقرر ريال مدريد إسناد مهمة تدريب الفريق الأول للفرنسي زين الدين زيدان بعد خيبة الأمل الكبيرة عقب الإقصاء من دوري الابطال وكأس إسبانيا والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري.

وخرج ريال مدريد من دوري الأبطال على يد أياكس الهولندي فيما ودع الكأس على يد برشلونة بجانب ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري بعد توسيع الفارق مع برشلونة المتصدر.