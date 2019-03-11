رياضة | بالمواعيد.. أول 5 مباريات لزيدان مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمواعيد.. أول 5 مباريات لزيدان مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ريال مدريد في بيان سمي إقالة سانتياجو سولاري، وتعيين الفرنسي زين الدين زيدان مديرًا فنيًا للفريق مساء اليوم عقب اجتماع مجلس الإدارة منذ قليل.

وقرر مجلس الإدارة إنهاء عقد المدرب سانتياجو سولاري وفي نفس الوقت تم تقديم عرض له للاستمرار بالعمل في النادي ويُقدر ريال مدريد العمل الذي قام به والالتزام والولاء الذي أظهره لبيته.

كما وافق المجلس على تعيين زين الدين زيدان كمدرب جديد للفريق حتى نهاية الموسم وبعقد ينتهي في 30 يونيو 2022.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي أول 5 مباريات لزيدان مع الميرينجي في الليجا:-

- السبت 16 مارس 2019 : ريال مدريد وسيلتا فيجو الساعة 5 وربع مساءً

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- الأحد 31 مارس 2019 : ريال مدريد وهويسكا الساعة 10 إلا ربع مساءً

- الأربعاء 3 أبريل 2019 : فالنسيا وريال مدريد الساعة 9 ونصف مساءً

- السبت 6 أبريل 2019 : ريال مدريد وايبار الساعة 4 وربع عصراً

- الأحد 14 أبريل 2019 : ريال مدريد وليجانيس