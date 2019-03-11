رياضة | كشف حساب سولاري بعد رحيله مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف حساب سولاري بعد رحيله مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة نادي ريال مدريد عن إقالة المدرب سانتياجو سولاري من تدريب الفريق الكروي الأول بعد أن ساءت نتائج الأبيض خلال الفترة الماضية وخروجه من دوري أبطال أوروبا.

لم يقدم سولاري مستويات جيدة مع الفريق الكروي حيث ساءت النتائج وعانت غرفة تبديل الملابس من مشاكل عدة بين اللاعبين حيث استبعد المدرب لاعب الفريق إيسكو من حساباته بالإضافة إلى مارسيلو.

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كما خرج ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة من برشلونة في دور نصف النهائي، كما هسر من البارسا في الليجا وفقد بشكل كبير فرصته في حصد اللقب.

ويحتل نادي ريال مدريد حالياً المركز الثالث بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الاسباني برصيد 51 نقطة بعد مرور 27 جولة حتى الآن.

وخاض سولاري مع ريال مدريد 32 مباراة حيث حقق 21 انتصار وتعادل مباراتين وتعرض للهزيمة في 9 مباريات.