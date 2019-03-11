الامارات | محمد صلاح يتحدث لأول مرة عن انتقاله ليوفنتوس وريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتحدث لأول مرة عن انتقاله ليوفنتوس وريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علق النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لأول مرة على الاخبار المتداولة والتي ربطته بالانتقال لصفوف ناديي ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال اللاعب خلال المؤتمر الصحافي: "الضغط كبير الأن لأنني وصلت إلى مكانة لم يصل إليها أي لاعب مصري أو عربي أو إفريقي، ولكن لا ألتفت لما يتردد عني في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنني أعلم جيدا ما أحتاجه وما ينقصني لتطوير أدائي، هذا هو الفارق بيني وبين أي شخص مصري آخر، فأنا حريص على التعلم دائما، وبدأت أحب القراءة، فهي تساعدني كثيرا على تجاوز الضغوط التي أتعرض لها، وتجعلني قوي ذهنيا ومتوازن عقليا".

وعن ارتباط اسمه بالانتقال إلى أندية أخرى مثل ريال مدريد ويوفنتوس، رد محمد صلاح "إنها شائعات تتردد في وسط الموسم بل في أهم مرحلة لي وللفريق بشكل عام، الكلام عن سوق الانتقالات سابق لأوانه، لأنه سيبدأ في يونيو ويوليو القادم".

وواصل هداف ليفربول "أركز حاليا في تحقيق نتائج جيدة مع ليفربول في الدوري ودوري الأبطال، لننهي الموسم بشكل جيد ثم نرى ماذا سيحدث".

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وأوضح "قلت منذ فترة أن مثلي الأعلى زين الدين زيدان ورونالدو وتوتي، لقد كان حلما بالنسبة لي أن أراهم وألعب معهم، حيث كنت محظوظا باللعب مع توتي في روما".

وعن موقف ناديه ليفربول في الصراع مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي، قال صلاح: "بكل تأكيد المنافسة شرسة للغاية مع مانشستر سيتي، هدفنا هو الفوز في كل مبارياتنا، ومن ثم ننتظر نتائج المنافسين، نحن في مرحلة لا يجب علينا أن نفقد فيها أي نقطة في الدوري، حلمي الأكبر هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن جماهير النادي هنا يطمحون للفوز بلقب الدوري الإنجليزي بشدة، لذا لا أمانع في التضحية بحلمي من أجل فوز النادي بالدوري ومن أجل جماهير المدينة، لكن إذا فزنا بالبطولتين، سيكون شيئًا عظيمًا بكل تأكيد."

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، خلف السيتي المتصدر برصيد 74 نقطة.