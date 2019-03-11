ريال مدريد أعلن عودة زيدان ببيان غريب لا يعكس الحقيقة!

تغاضت إدارة ريال مدريد عن ذكر ولو نصف حقيقة ما دار خلف الكواليس في البيان الرسمي الذي أصدرته حول المفاوضات التي نتج عنها عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق خلفًا للمدرب الشاب سانتياجو سولاري، مساء اليوم الاثنين.

وأشار ريال مدريد بأنه هو الذي وافق على عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق، ليظهر فلورنتينو بيريز نفسه وكأن زيدان هو مَن سعى خلف العودة إلى النادي وليس العكس.

وقال البيان المنشور على موقع ريال مدريد الرسمي “تقرر إقالة سانتياجو سولاري من تدريب ريال مدريد، كما وافق مجلس الإدارة على تعيين زين الدين زيدان كمدرب جديد لريال مدريد للعمل للفترة المتبقية من الموسم وحتى 30 يونيه 2022”.

وكان زيدان رافض لفكرة العودة إلى ريال مدريد في التوقيت الحالي من الموسم، خاصةً وأن الفريق خرج من مسابقتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا في أسبوع واحد أمام أياكس أمستردام وبرشلونة.

وتسبب رفض زيدان في اتجاه إدارة الريال نحو فتح مفاوضات مع وكيل أعمال جوزيه مورينيو (جورجي مينديش) لإقناعه بتولي المسؤولية خاصةً وأن المدرب البرتغالي عبر عن استعداده التام خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقنوات بي إن سبورتس الأسبوع الماضي بعد الخسارة المدوية للفريق أمام أياكس بأربعة أهداف لهدف في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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لكن نجوم ريال مدريد رفضوا عودة مورينيو وطالبوا بزين الدين زيدان الذي عرف قبل ثلاثة أعوام توحيد غرفة خلع الملابس والتتويج بدوري أبطال أوروبا لثلاثة مواسم متتالية، وهذا ما دفع زيدان نحو العدول عن قراره، والنزول لرغبة اللاعبين ونجوم ريال مدريد السابقين.

وأضاف بيان ريال مدريد “سيظهر رئيس ريال مدريد اليوم الاثنين مع زين الدين زيدان أمام وسائل الإعلام الساعة 22:00 مساءً في قاعة الصحافة في ملعب سانتياجو برنابيو”.

وخاض زيدان 149 مباراة كمدير فني لريال مدريد في الفترة من 2016 إلى 2018، فاز حلالهم بـ 104 مباراة، وتعادل 29 وخسر 16.

وسجل ريال مدريد تحت قيادة زيزو ما مجموعه 393 هدفًا، واستقبلت شباك الفريق 160 هدفًا.

وتوج ريال مدريد بثلاثة ألقاب لدوري الأبطال وكأسين للسوبر الأوروبي ومثلهما لكأس العالم للأندية بالإضافة إلى لقب للدوري الإسباني وأخر لكأس سوبر إسبانيا.