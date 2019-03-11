زوران يحذر لاعبي الهلال

أكد المدير الفني للهلال السعودي، زوران ماميتش، قوة الدحيل القطري، مشيراً إلى إنه يمتلك لاعبين على أعلى مستوى.

وقال ماميتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي للحديث عن المباراة: “الدحيل استثمر فريقه بشكل جيد وأبرم عدة صفقات مميزة”، مشيراً إلى أن المنافس له أسلوبه الدفاعي المميز جداً، ولم يستقبل سوى هدفاً واحداً في فترة طويلة، وهذا ما يجب أن نجد له حلولاً”.

وأضاف: “نحرص على تقديم كل ما بوسعنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ندرك أن الخصم قوي وشرس ولكن هدفنا النقاط الثلاث”.

ويستضيف الهلال فريق الدحيل القطري على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا.

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وشدد المدرب الكرواتي على صعوبة لقاء الدحيل، موضحاً أن غياب العناصر الأجنبية عن الهلال لن يكون أمراً جيداً: “أعتقد أنني اخترت الأربعة الأنسب في هذه البطولة، ونثق تماماً في المجموعة التي نمتلكها”.

وبخصوص مشاركة نواف العابد: “العابد مستدعى لمباراة الغد، ولكن مخصص له دقائق لعب معينة، اللاعب عانى كثيراً من تكرار الإصابات وأجرى جراحات في نفس المكان وتأثر بذلك كثيراً”.

وتابع: “اليوم عاد للتدريبات الجماعية وآمل أن يستمر معنا بلا عودة للعيادة ونحن حذرين معه”.

واختتم ماميتش: “يجب أن نكون حاضرين من الدقيقة الأولى بتركيز عال وقوة كبيرة حتى نتمكن من حصد النتيجة”.