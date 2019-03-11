انت الان تتابع الأشعة تكشف حقيقة إصابة محمد الشناوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١١ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م

محمد الشناوي

خضع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأشعة رنين مغناطيسي، لتحديد حجم الإصابة، التي تعرض لها اللاعب، خلال مباراة فريقه أمام فيتا كلوب الكونغولي، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ووفقًا لمصدر مُقرب من محمد الشناوي أكد أن الإصابة بسيطة وأن تورم الكاحل بدأ يتلاشى، والأشعة أظهرت أنه لا يوجد أي شروخ أو كسور في الكاحل، وأنه مُجرد إلتواء في الكاحل. وينتظر محمد الشناوي التقرير النهائي من مركز الأشعة، وسيعرضها على خالد محمود طبيب الأهلي، لتحديد فترة العلاج والبرنامج التأهيلي .

Advertisements

وأكد المصدر أن الشناوي قد يتواجد على دكة البدلاء في مباراة شبيبة الساورة الجزائري، وإن كان الأمر يتوقف على حالة الورم الذي يعاني منه حتى الأن، ومدى قدرته على الحركة بمران غدًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة. ويحتاج الأهلي للفوز في المباراة القادمة لحسم التأهل، التي ستجمعهما يوم السبت المُقبل في ختام