انت الان تتابع لوفرين عن صلاح: «أخويا اللي ماجبتوش أمي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١١ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

صلاح

نشر ديان لوفرين مدافع فريق ليفربول الإنجليزي صورة تجمعه مع الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق الريدز عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديو "إنستجرام". وكتب لوفرين مدافع الفريق الأحمر على صورته مع محمد صلاح "أخي من أم أخرى، ابتسم دائماً مهما كان"، حيث علقت الجماهير المصرية على الصورة بتعليق لوفرين ينشر صورة له مع صلاح بعنوان "أخويا الي مجبتوش أمي". وكان محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني قد قاد فريق ليفربول لتحقيق فوزًا كبيرًا على فريق بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز،

ويحتل الريدز في الوقت الحالي المركز الثاني بترتيب جدول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل لقب النسخة الماضية من البريميرليج برصيد 74 نقطة. ويستعد ليفربول وصيف النسخة الماضية لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بملعب الأخير،

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